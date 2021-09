Na protestu v podporo aretiranim Trumpovim privržencem več policistov kot protestnikov

Sobotni protest v Washingtonu v podporo privržencem nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so jih aretirali zaradi napada na zvezni kongres 6. januarja, je minil v znamenju skromne udeležbe, mirno in brez težav. Na terenu je bilo več policistov in novinarjev kot pa samih protestnikov.

Kongresno palačo so tokrat zavarovali z visoko ograjo in močno policijsko prisotnostjo, tako da ponovitve drame, ki se je zgodila 6. januarja, ko so Trumpovi privrženci vdrli v kongres in poskušali preprečiti formalno potrditev Trumpovega poraza na volitvah novembra lani, ni bilo. Tokrat v kongresu niti ni bilo nikogar, ki bi ga lahko Trumpovi privrženci napadli, saj je bila sobota.

Na protestu manj kot 500 ljudi

Kongresna policija je ocenila, da je na protest prišlo med 400 do 450 ljudi, kar je zanemarljiva številka, še posebej ob dejstvu, da so vanjo všteti tudi številni novinarji in opazovalci oziroma radovedneži.

Sam Trump se je sicer distanciral od napovedanega protesta, na njem tudi ni bilo drugih vidnih republikanskih politikov. Privrženci, ki so napadli kongres v veri, da lahko pomagajo svojemu priljubljenemu predsedniku, so tako ostali prepuščeni samim sebi.

Protest je organiziral nekdanji sodelavec Trumpove predsedniške kampanje leta 2016 Matt Branyard. Organizirati je poskušal tudi istočasne proteste drugod po ZDA, vendar je bilo tam udeležencev še manj. V Seattlu so jih na primer našteli 15, v Charlottu pa okrog 20.

V povezavi z januarskim napadom na Kapitol je bilo doslej obtoženih okoli 600 ljudi, od tega 185 zaradi napadanja, upiranja ali oviranja policistov, dobrih 70 pa zaradi uničevanja ali kraje vladne lastnine. Večina obtoženih sme na sojenje čakati na prostosti, v zaporu naj bi jih tako ostajalo dobrih 60.