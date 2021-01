Na območju nekdanje tovarne Rog evikcije stanovalcev in vzpostavljanje gradbišča

Na območju nekdanje tovarne Rog, kjer že leta živijo in ustvarjajo pripadniki avtonomne skupnosti, se je davi začela evikcija stanovalcev in obiskovalcev. Iz Mladinske aktivistične organizacije so sporočili, da varnostniki varnostne službe Valina iz stavbe vlečejo ljudi, policija pa jih pri tem straži. Na območju izvajajo gradbena dela.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol), ki je lastnica kompleksa, se na dogajanje še niso odzvali, piše STA.

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA potrdili, da na območju nekdanje tovarne Rog lastnik izvaja gradbena dela, pri čemer jim je sprva pomagala varnostna služba. Ta je poklicala še policijo, ker se je na kraju zbralo več oseb, ki niso upoštevale varnostnikov. Policisti so ugotovili, da so se dogajale kršitve javnega reda in miru.

Po podatkih policije je na območju še nekaj ljudi. Ker nekateri niso upoštevali ukazov policistov, so dobili kazen. Točnih podatkov o številu oseb in ukrepih nad njimi policija še nima, saj dogajanje še poteka, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

"Trenutno je javni red vzpostavljen, policisti pa bodo ostali na kraju"

Po njihovih podatkih sta sicer gradbena in varnostna služba za zdaj zavarovali objekt, preverjali, ali je kdo v njem, in vzpostavili gradbišče. "Trenutno je javni red vzpostavljen, policisti pa bodo ostali na kraju, da zagotovijo, da tako tudi ostane," so še sporočili s policije, piše STA.

Kot je razvidno iz videoposnetkov na spletu, je na območju postavljena ograja, policija je nekaterim posameznikom zvezala roke in jih odpeljala, med opazovalci dogajanja pa so nekateri razprli transparente z napisi, kot sta Roga ne damo in Rog ni Molov. Podatka o tem, koliko oseb so pridržali, na policiji še nimajo, ker intervencija po njihovih pojasnilih še poteka.

Foto: Ana Kovač

Iz lokalnega odbora Levica Ljubljana so medtem poslali sporočilo za javnost, v katerem so izrazili protest proti, kot so zapisali, ponovnemu napadu mestnih oblasti na avtonomno tovarno Rog ob podpori varnostnih služb in policije, piše STA.

"Če je bil podoben poskus pred petimi leti izveden dobesedno sredi noči, zato da bi lažje deložirali tamkajšnje uporabnike in zaprli območje, tokrat (ljubljanski župan, op. a.) Zoran Janković z enakim namenom zlorablja epidemijo. Žal uspešneje, porušena sta že dva objekta, med njima tudi Socialni center Rog, ki je v svoji zgodovini skrbel za spregledane skupine in posameznike, tudi v času epidemije," so zapisali.

Kot so dodali, je projektu novega Centra Rog, ki ga na območju načrtuje Mol, župan ob ponedeljkovem rebalansu proračuna Mola priskrbel dodatnih 1,8 milijona evrov sredstev. Današnje rušenje Avtonomne tovarne Rog po njihovem mnenju kaže, da mestna oblast ne izbira sredstev pri uveljavljanju svojih načrtov. "Izobraževalni in socialni programi, ki so leta bogatili mesto, bodo z enostransko potezo mesta izbrisani in uničeni, alternativna kultura pa onemogočena, saj bo ostala brez prostorov," so še zapisali v sporočilu, še piše STA.