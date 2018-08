Na obmetavanju s paradižniki v Španiji več kot 20 tisoč ljudi #foto

"Letos je bila prireditev še posebej mednarodna, udeležila sta se je tudi veleposlanika Bangladeša in Litve," je povedal župan Juncal Carrascosa.

V skladu s tradicijo so ogromne količine zrelih paradižnikov udeležencem s tovornjaki pripeljale mestne oblasti. Udeleženci pa so ob tem navdušeno vzklikali: "Paradižnik, paradižnik." Kmalu zatem je bilo mesto rdeče od paradižnikove mezge.

Foto: Reuters

Priljubljeni festival Tomatina se že več kot 70 let odvija zadnjo sredo v avgustu. Nekaj let je bilo enourno obmetavanje s paradižniki celo tako priljubljeno, da so mestece z devet tisoč prebivalci preplavljale množice, ki so štele tudi do 50 tisoč ljudi. Zato so se mestne oblasti odločile, da število udeležencev omejijo na 22 tisoč. Od leta 2013 je festival za vse, ki niso domačini, tudi plačljiv. Za vstopnico je treba odšteti deset evrov.

Foto: Reuters

Po končanem boju je mesto tradicionalno polno sveže paradižnikove mezge, ki jo nato z gasilskimi cevmi sperejo z ulic, udeleženci pa si jo s teles sperejo z vodo pri domačinih ali pa skočijo v bazen. Zaradi kislosti paradižnikovega soka pa naj bi bile potem ulice mesta zelo čiste.