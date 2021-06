Na nekaterih mejnih prehodih čakalne dobe tudi do dve uri

Osebna vozila na mejnem prehodu Dragonja za vstop v državo čakajo uro in pol, za izstop pa do 30 minut. Tudi na Petrini je čakalna doba za vstop poldruga ura, medtem ko vozniki na izstop iz države čakajo eno uro.

Na Gruškovju je čakalna doba eno uro za vstop in 45 minut za izstop. Na Sečovljah in Jelšanah vozniki čakajo pri vstopu v državo, in sicer po eno uro oziroma 45 minut.

Vse do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Na Primorskem omejitev velja do 22. ure, so še spomnili v prometno-informacijskem centru.