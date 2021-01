Na Madžarskem zima doslej zahtevala 54 življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Madžarskem je v zadnjih treh mesecih lanskega leta zaradi mraza umrlo 54 ljudi, je danes opozoril vodja Madžarskega socialnega foruma Endre Simo. Med njimi so predvsem starejši, ki so živeli v hudi revščini, umrli pa so v neogrevanih stanovanjih v vaseh.