Na Hrvaškem so po uradnih podatkih v soboto odkrili 36 novih okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa so umrli še štirje ljudje, je sporočil hrvaški nacionalni štab za civilno zaščito. Pri naših južnih sosedih imajo trenutno 738 aktivno obolelih. Na zdravljenju je 131 bolnikov, s pomočjo ventilatorja diha šest ljudi. V Slavoniji so po neuradnih podatkih potrdili 30 novih okužb, dobre novice pa prihajajo iz Istre, kjer v soboto ni bilo nobene nove okužbe.

Na Hrvaškem so v soboto poročali o 86 novih okužbah z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 36 novih primerov okužb. V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem testirali 984 ljudi, skupaj pa že 121.320. Do danes so pri naših južnih sosedih zabeležili 5.260 primerov okužb. Za boleznijo covid-19 je skupaj umrlo 149 ljudi, 4.373 ji je okrevalo. Trenutno je v samoizolaciji 2.662 ljudi.

Po podatkih županijskih štabov 50 novih okužb

Podatki županijskih štabov civilne zaščite sicer kažejo, da so v soboto odkrili 50 novih okužb. Največ novih primerov okužb so glede na neuradne podatke potrdili v Slavoniji, in sicer 30. Na območju Zagreba so potrdili devet novih okužb, v Istri pa niso potrdili nobenega novega primera, poroča HRT.

V Dalmaciji so razmere nekoliko drugačne. V Splitu sta v zadnjih 24 urah zaradi bolezni covid-19 umrla dva bolnika, ki sta dihala s pomočjo ventilatorja, na območju splitske-dalmatinske županije pa so potrdili 11 novih okužb. Na območju Dubrovnika so potrdili dve novi okužbi, na območju Zadra pa eno.