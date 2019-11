Na Hrvaškem aretirali 30 ljudi, tudi več policistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška policija je danes prijela približno 30 ljudi, ki jih povezujejo z izdelavo dokumentov za člane znanih kriminalnih skupin v Srbiji in Črni gori, poročajo hrvaški mediji. Hrvaška policija je potrdila, da aretacije potekajo v več hrvaških mestih in da so med prijetimi tudi policisti.

Hrvaška policija je v zgodnjih jutranjih urah začela razbijanje kriminalne skupine, ki se je ukvarjala z izdelavo osebnih dokumentov za nekatere izmed najnevarnejših kriminalnih organizacij v Evropi, je poročal Jutarnji list na svoji spletni strani.

Neuradno omenja, da so prijete osebe posredovale hrvaške potne liste pripadnikom srbskega zemunskega klana ter črnogorskim klanom Škaljarjev in Kavčanov. Srbske in črnogorske skupine povezujejo z več deset "mafijskimi likvidacijami" na različnih celinah.

Časnik dodaja, da so policisti prijeli tudi nekaj svojih kolegov, ki jih sumijo, da so iz policijskega informacijskega sistema razkrivali podatke o identiteti hrvaških državljanov, ki bi ustrezali izdelavi lažnih hrvaških dokumentov. Večina prijetih naj bi bila z območjih Zagreba, Karlovca in Zadra.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) naj bi danes predstavil podrobnosti policijske akcije, je napovedala hrvaška tiskovna agencija Hina