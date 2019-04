Na Havajih zaradi potresa več tisoč odjemalcev brez elektrike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po navedbah spletnega portala Hawaii News Now so potres čutili v večjem delu otoka, poškodovanih ni bilo. Pred tresenjem tal so prebivalci slišali bobnenje.

Poleg prekinitve oskrbe z električno energijo v mestu Vaikoloa z območja potresa poročajo tudi o gmotni škodi, predvsem razbitem steklu in drugih manjših poškodbah na stavbah.

Na nekatere ceste so se zaradi tresenja tal skotalili skale in kamenje.