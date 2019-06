Na avstrijskem Koroškem preprodajal heroin iz Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deželno sodišče v Celovcu je danes 24-letnika zaradi preprodaje heroina obsodilo na pet let in osem mesecev zapora. Sodišče je ugotovilo, da je od februarja do oktobra lani preprodal 5,4 kilograma heroina, ki ga je dobil iz Slovenije. Kdo je bil njegov dobavitelj, ni hotel razkriti.