Moški, ki je v Moskvi zabodel novinarko, na zdravljenje

Boris Grits, ki je lani oktobra v vrat zabodel znano radijsko voditeljico Tanio Felgengauer, se bo izognil zaporu, a so mu sodniki danes predpisali obvezno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici. Grits se namreč zaradi duševnih motenj ni zavedal svojih dejanj.

Boris Grits, attacker of journalist of the radio station Ekho Moskvy Felgenhauer, partially admitted guilt, Interfax https://t.co/HFGQAoGksy pic.twitter.com/Xm47zF4BSF — News Observatory (@NewsObservatory) October 25, 2017

Grits, ki ima rusko in izraelsko državljanstvo, je lani oktobra vdrl v prostore radia Eho Moskve in v vrat zabodel Felgengauerjevo na njenem delovnem mestu. Novinarka je napad preživela in se kmalu vrnila na delo.

Tožilstvo je v preiskavi ugotovilo, da Grits trpi za duševno motnjo in da se ni zavedal svojih dejanj med napadom. "Sodišče je odločilo, da Gritsa oprostijo odgovornosti za zločin in ga pošljejo na zdravljenje," je dejal sodnik Aleksej Černikov.

Novinarka je z obsodbo zadovoljna

Felgengauerjeva je danes v svoji oddaji na radiu sporočila, da je s sojenjem zadovoljna. "Dobro, da je konec in da so ga izolirali," je dejala. Ob tem je pripomnila, da je vesela, da niso obupali nad njim in da je pomembno, da bo ozdravljen.

Priznala je, da je sprva sicer dvomila, da je Grits bolan, in je verjela, da je napad načrtoval. Pred napadom se je Grits na svojem blogu pritoževal, da ga Felgengauerjeva zasleduje in da sta že dlje telepatsko povezana.

Russian-Israeli “madman” Boris Grits, 48, stabbed Moscow journalist in the neck https://t.co/fcscJYpRGD — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) October 24, 2017

Dolgoletna voditeljica jutranje oddaje se aktivno udeležuje tudi shodov

Felgengauerjeva je ena od namestnic urednikov in dolgoletna voditeljica jutranje informativne oddaje. Aktivno se udeležuje tudi opozicijskih shodov in ima več tisoč sledilcev na Facebooku.

Eho Moskve je znana radijska postaja, nastala leta 1990 v času perestrojke kot prvi sovjetski neodvisni radio, odtlej pa je glasnik liberalne opozicije. Tako na pogovore redno vabi opozicijske voditelje in je pogosto kritična do vlade, čeprav je eden od večinskih lastnikov ruski plinski gigant Gazprom.