V Skopju množični protesti proti spremembi imena Makedonije

Po pisanju makedonskega časnika Večer se je na protestih kljub hudemu mrazu in sneženju zbralo več kot 10 tisoč ljudi. Protest je organiziralo društvo Za skupno Makedonijo, namen shoda pa je ubraniti ime države in identiteto makedonskega naroda.

Protestniki zahtevali ustavitev pogajanj z Grčijo

Protestniki so se najprej zbrali pred poslopjem misije Evropske unije v Skopju in se nato odpravili proti zgradbi makedonskega parlamenta. Udeleženci shoda so vihteli makedonske zastave in nosili transparente z napisi Ustavite grški rasizem in Stop pogajanjem.

Med protesti so zbrani po poročanju tujih medijev tudi zažgali grško zastavo. Zaradi več tisoč protestnikov je bil promet v središču makedonske prestolnice nocoj ohromljen.

Državi v sporu že od razpada Jugoslavije

Grčija in Makedonija sta zaradi imena Makedonije v sporu že vse od razpada Jugoslavije leta 1991. Zaradi spora Atene ovirajo nadaljnje približevanje Makedonije EU in Natu, članica Združenih narodov pa je Makedonija lahko postala le pod imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Pogajanja o imenu Makedonije pod pokroviteljstvom Združenih narodov so v zadnjem obdobju dobila nov zagon, potem ko je novi makedonski premier Zoran Zaev sporočil, da je rešitev spora prioriteta njegove vlade.

V začetku meseca je socialdemokratski predsednik vlade izrazil pripravljenost, da bi za rešitev spora o imenu države z Grčijo lahko Makedoniji dodali geografsko označbo.

Grška javnost ostro proti uporabi imena Makedonija

Med doslej znanimi predlogi sta Zgornja in Severna Makedonija, tudi Vardarska Makedonija, Nova Makedonija in Republika Makedonija (Skopje).

A grška javnost s tem ni zadovoljna. V začetku februarja se je v grški prestolnici na protestih proti ohranitvi imena Makedonija v imenu sosednje države po podatkih policije zbralo okoli 140 tisoč ljudi.