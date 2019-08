Mattarella za hitro oblikovanje nove italijanske vlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Italije Sergio Mattarella želi jasne znake morebitnega novega koalicijskega sodelovanja videti že na današnjih pogovorih s predstavniki parlamentarnih strank, do ponedeljka pa želi konkreten načrt glede oblikovanja nove koalicije, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal vir.

Mattarella danes nadaljuje pogovore o nadaljnjih korakih po torkovem odstopu premierja Giuseppeja Conteja. Sestal se je tudi že z vodjo opozicijske Demokratske stranke (PD) Nicolo Zingarettijem.

"Predsedniku smo sporočili, da smo pripravljeni delati za novo politično obdobje," je Zingaretti dejal po srečanju. Pojasnili so mu, da so s populističnim Gibanjem pet zvezd pripravljeni oblikovati "vlado sprememb", če ta ne bo možna, pa so pripravljeni tudi na predčasne volitve. Koalicije pa ne bodo sklenili za vsako ceno, je poudaril.

Zingaretti nasprotuje temu, da bi Conte ostal premier

Vodja največje opozicijske stranke je že v sredo izrazil pripravljenost na oblikovanje vlade za dokončanje parlamentarnega mandata z gibanjem. Če to ne bo mogoče, pa je bolje, da gre Italija na predčasne volitve. Predstavil je tudi pet zahtev za pogovore. To sta med drugim lojalno članstvo v EU in spremembe pri upravljanju migracijskih tokov.

Danes je Zingaretti novinarjem povedal, da nasprotuje temu, da bi Conte ostal premier, za kar se zavzema vodja gibanja Luigi Di Maio. Stranka slednjega predloga PD ni komentirala. V sredo so sporočili zgolj, da želijo počakati do konca pogovorov pri predsedniku države. Ta bo predstavnike gibanja ob 17. uri sprejel kot zadnje v okviru dvodnevnih posvetovanj.

Državni sekretar na zunanjem ministrstvu iz vrst gibanja Manlio Di Stefano je sicer danes PD obtožil, da postavljajo nerazumne zahteve. "Druga največja stranka ne more narekovati našega programa," je povedal in spomnil, da ima njegova stranka največ poslancev.

Danes je predsednik države sprejel tudi že predstavnike skrajno desne stranke Bratje Italije, ki se zavzema za predčasne volitve.

Pogovoril pa se bo še s predstavniki Lige dosedanjega notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je z vložitvijo nezaupnice Conteju pred dvema tednoma tudi sprožil vladno krizo. Sam ostro nasprotuje vladi PD in gibanja in si prizadeva za čimprejšnje predčasne volitve.

Če se tema dvema strankama ne bo uspelo dogovoriti o oblikovanju vlade, bodo morali Italijani na predčasne volitve. Te bi bile lahko že konec oktobra ali v začetku novembra. Predsednik bi lahko imenoval tudi tehnično vlado, da bi sprejeli proračun za leto 2020.