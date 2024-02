Masaker na Valentinovo

Za vladavino v chicaškem gangsterskem podzemlju sta se v času prohibicije, ko je cvetel nezakonit posel izdelave, tihotapljenja in preprodaje alkohola, spopadali dve skupini mafijcev.

Prvo, v kateri so prevladovali Irci, je vodil mafijski šef George Moran oziroma Bugs Moran, drugo, v kateri so prevladovali Italijani, pa zloglasni mafijski šef Al Capone.

Caponejevi mafijci, dva od njih sta bila preoblečena v policista, so v neki chicaški garaži sedem Moranovih mafijcev postrojili ob zid, tako da so bili obrnjeni z obrazi proti zidu. Nato pa so jih pokosili s strojnicami.

Pozor, fotografija je nazorna:

Žrtve pokola na Valentinovo v chicaški garaži Foto: Guliverimage

Caponeja, ki se je nekaj let izmikal roki pravice, so zaradi davčnih utaj (drugih zločinov mu niso mogli dokazati) leta 1932 obsodili na zaporno kazen. Iz zapora v Alcatrazu je bil izpuščen leta 1939, ko so sifilis in posledice odvisnosti od kokaina močno načeli njegovo zdravje. Umrl je leta 1947 zaradi možganske kapi.

Mafijski pokol je bil navdih tudi za uvodni zaplet filma Nekateri so za vroče: