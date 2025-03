Mark Carney prisegel na položaj kanadskega premierja

Trumpi vztrajno ponavlja, da bo Kanada postala 51. zvezna država ZDA. Novi kanadski premier Mark Carney se je z njim pripravljen srečati, če bo spoštoval kanadsko suverenost, poroča Politico. Zunanji ministrstvi obeh držav naj bi intenzivno delali na srečanju med voditeljema za umiritev napetosti, do katerega lahko pride že prihodnji teden.

Trump je bil v svojem dosedanjem mandatu nanizal vrsto žalitev na račun Carneyjevega predhodnika Justina Trudeauja, ki jih je še zaostril, ko je ta uvedbo ameriških carin na trgovino s Kanado označil za neumno.

Trump dvignil podporo liberalcem

Trudeau je v začetku leta napovedal odstop s položaja premierja, ko bo liberalna stranka našla zamenjavo. 60-letnega Carneyja je potrdila minuli teden.

Kanadski liberalci so bili zadnja leta v zatonu, prihod Trumpa na oblast v Washingtonu pa jim je dvignil priljubljenost. Trenutno so v anketah že skoraj izenačeni s konservativno stranko, ki je pred Trumpovim prihodom na oblast vodila za več kot 20 odstotkov.

Carney si je za čas do volitev sestavil za skoraj pol manjši kabinet, kot ga je imel Trudeau, v njem pa je med sedaj 23 namesto 36 ministri več znanih obrazov. Med njimi so zunanja ministrica Melanie Joy, trgovinski minister Dominic LeBlanc, minister za javno varnost David McGuinty in ministrica za promet in notranjo trgovino Chrystia Freeland.

Vlada se bo osredotočala na trgovino, carine, gospodarstvo in zaščito suverenosti Kanade, poroča Politico. "Vse kar sem počel v življenju me je pripravilo za ta trenutek," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal nekdanji guverner centralne banke Kanade in Velike Britanije Carney.

Tesnejše povezovanje z Evropo

Trump je najprej uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz Kanade in Mehike, nato jih za mesec dni odpravil za blago in storitve, ki so del sporazuma o prosti trgovini USMCA. Nato je uvedel carine na jeklo in aluminij, Kanada je odgovorila, Trump je zagrozil z odgovorom na odgovor in trdi, da bo po 2. aprilu vse v najlepšem redu, ko bodo začele veljati recipročne carine med ZDA in vsem svetom.

Carney naj bi se po poročanju AFP na svoj prvi obisk na tuje prihodnji teden odpravil v Evropo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen mu je že čestitala ob prevzemu položaja in ob tem poudarila pomen odnosov med državama v času negotovosti, ki v svetu vladajo ob spremembah ameriške politike.

"Veselim se dela z vami za obrambo demokracije, svobodne in pravične trgovine in naših skupnih vrednot," je zapisala na omrežju X.