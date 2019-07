Malta na kopno dovolila 44 migrantom z ladje Alan Kurdi

Na Malti se je danes izkrcalo 44 migrantov, ki jih je ob obali Libije v ponedeljek rešila ladja nemške nevladne organizacije Sea-Eye. Malteške oblasti so migrante z ladje Alan Kurdi prevzele na odprtem morju, kamor so poslale svojo ladjo.

"Obravnavali jih bomo," je potrdil vir pri malteški vladi. Pri tem niso omenili morebitnega dogovora, da jih bodo poslali v druge evropske države, saj so jih rešili v malteškem območju iskanja in reševanja.

Ladja Alan Kurdi je v ponedeljek v skupni akciji z malteškimi oblastmi ob obali Libije rešila novih 44 migrantov. Sprva je migrante opazila lesena ladja, ki jih je predala ladji Alan Kurdi, od tam pa so jih pozneje predali malteški ladji.

Med 44 rešenimi migranti so štiri ženske in trije otroci, stari 15 mesecev, tri in pet let. Prihajajo iz Sirije, Libije, Pakistana, Bangladeša in Gvineje.

Ladja Alan Kurdi je v petek v Sredozemlju z gumijastega čolna rešila 65 ljudi. Ko ji italijanske oblasti niso dovolile vplutja v pristanišče na Lampedusi, je v nedeljo odplula proti Malti. Tam so se migranti izkrcali, Malta pa jih je medtem že poslala v druge države članice EU, ki so jih bile pripravljene sprejeti.