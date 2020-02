Mački zaradi ozeblin amputirali vse štiri tačke #video

Sredi zime so v sibirskem mestu Tomsk našli skoraj popolnoma zmrznjeno mačko po imenu Eyzhik. Je ena številnih žrtev sibirske zime, ki so jo rešili prostovoljci za zaščito živali, in ena prvih mačk, ki ima vse štiri tačke amputirane in ima nadomestne titanove šape.

V sibirski zimi v mestu Tomsk so prostovoljci našli zapuščeno mačko, ki je bila v zelo kritičnem stanju. Najhujša nevarnost mačk, ki jih lahko doleti, je zunanja podhladitev. Do tega pride takrat, ko niso več sposobne ohranjati telesne temperature. Posledično pride do hudih ozeblin tačk, ušes, repa in smrčka.

Eyzhik so prostovoljci odpeljali k ruskemu veterinarju, ta je moral nemudoma oskrbeti mačko in ji zaradi prehude podhladitve amputirati vse štiri tačke. Da bi lahko ponovno nemoteno zaživela, so ji namestili nožne titanove proteze.

Kako vstavijo proteze?

Proteze vstavijo na podoben način, kot vstavijo zobne proteze pri ljudeh. To tehniko je veterinar uporabljal tudi na manjših psih, vendar je zatrdil, da ima vsak bolnik določeno količino mehkega tkiva in določeno amputacijo, zato posega ni mogoče opravljati rutinsko.

Danes živi popolno življenje hišne mačke s štirimi umetnimi šapami. Lastnik rad pošilja posnetke, kako skače in teče. Vsi so zelo zadovoljni z rezultatom, saj tega niso pričakovali.

Foto: Thinkstock

Kaj storiti, če najdemo mačko z ozeblinami?

Ozebline lahko nastanejo že po krajšem času in jih nikakor ne smemo drgniti, saj bi še dodatno povečali nastalo škodo. Nemudoma obiščemo veterinarja, če je to mogoče. Doma lahko ozebline oskrbimo tako, da jih navlažimo s toplo vodo in nikakor ne z vročo. Nato rano osušimo in zavijemo s povojem ali z mehkim obližem. Če so ozebline višje ravni, moramo vseeno obiskati veterinarja, saj lahko pride do raznih okužb.