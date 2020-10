London v četrtek želi nadaljevati pogajanja z EU

"Strinjali smo se, da smo ponovno vzpostavili temelje za pogajanja z EU in Michelom Barnierjem," je tvitnil Frost. Pojasnil je še, da bodo pogajanja od četrtka potekala na dnevni ravni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Frost je objavil novico, potem ko je London v petek sporočil, da je trgovinskih pogajanj z EU konec. Pogajanja so smiselna samo, če bo EU bistveno spremenila svoja stališča, je tedaj dejal tiskovni predstavnik britanskega premierja Borisa Johnsona. S tem je britanska stran odgovorila na pozicijo EU, da je na vrsti London, da sprejme potrebne ukrepe, ki bi vodili v dogovor, piše STA.

Foto: Reuters

Z Downing Streeta so danes sporočili, da je glavni pogajalec EU Barnier zdaj pokazal razumevanje za britanske pomisleke. Po poglobljenem pogovoru med Barnierjem in Frostom pa so v Londonu pripravljeni pozdraviti pogajalsko ekipo iz Bruslja.

"Jasno je, da med našimi stališči ostajajo velika razhajanja na najbolj težavnih področjih, a smo pripravljeni z EU preučiti, ali je mogoče premostiti ta razhajanja na intenzivnih pogovorih," so dodali v izjavi.

V Londonu si še vedno želijo z EU doseči dogovor o prihodnjih odnosih po prehodnem obdobju, ki se konča konec decembra, obenem pa se ne odrekajo možnosti, da bodo prekinili pogajanja. V izjavi so še sporočili, da bo naslednji krog pogajanj potekal od četrtka do nedelje, piše STA.

Januarja Velika Britanija vstopila v prehodno obdobje

Po brexitu konec januarja je Velika Britanija vstopila v prehodno obdobje, ki ji omogoča trgovanje z državami članicami EU pod enakimi pogoji kot do zdaj. To obdobje se izteče konec leta.

Strani sta vztrajali, da morajo sprejeti dogovor o prihodnjih odnosih najpozneje oktobra, da bi bilo na voljo še dovolj časa za implementacijo do konca leta. Čeprav se bodo pogajanja nadaljevala, ni nujno, da bodo dosegli dogovor.

Na pogajanjih v preteklih mesecih so namreč dosegli le malo napredka, jabolko spora ostajajo predvsem prihodnji odnosi glede konkurenčnosti, ribolova in upravljanja, še piše STA.

London pred pomembno odločitvijo o svoji prihodnosti



Evropski poslanci so medtem s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in glavnim pogajalcem EU za brexit Michelom Barnierjem razpravljali o pogajanjih o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in Unijo. Michel je poudaril, da je pred Londonom pomembna odločitev o svoji prihodnosti. Poslanci pa so bili kritični do Velike Britanije, piše STA.