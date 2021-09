Letališče v iraškem Erbilu tarča napada z droni

Letališče, ki leži blizu ameriškega konzulata v tem mestu na severu države, je oporišče sil, ki se borijo proti džihadistom.

Tamkajšnji dopisnik za AFP je povedal, da je slišal dve močni eksploziji, nato pa se je nad območjem začel viti črn dim in zaslišale so se sirene. Varnostne sile so zaprle dostop do letališča.

V zadnjem mesecu se v Iraku stopnjujejo podobni napadi, njihova tarča pa so običajno ameriške sile ali drugi cilji ZDA v Iraku. V državi je nameščenih 2.500 ameriških vojakov. Čeprav odgovornosti za napade ne prevzema nihče, v Washingtonu menijo, da za njimi stojijo proiranske sile v Iraku.

Uporaba oboroženih dronov za tovrstne napade je novost v zadnjem času. Letališče v Erbilu je že bilo tarča podobnega napada v juliju. Tudi takrat ni bilo žrtev ali gmotne škode. Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel nihče.