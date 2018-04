Lavrov: Trump in Putin ne bi dovolila medsebojnega spopada

Moskva je ob napadu ZDA, Francije in Velike Britanije na Sirijo Washingtonu povedala, katera območja v Siriji predstavljajo "rdeče linije". Vojaško posredovanje ZDA ni predstavljalo prekoračitve, je povedal vodja ruske diplomacije.

"Putin je pripravljen na srečanje"

Dodal je, da je Trump ruskega kolega v telefonskem pogovoru 20. marca povabil na obisk v Belo hišo in dejal, da bi bil vesel njegovega obiska. Vesel bi bil tudi povratnega obiska v Moskvi, je besede ameriškega predsednika povzel Lavrov. Zdaj po njegovih besedah čakajo uradno vabilo, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters. "Predsednik Putin je pripravljen na takšno srečanje," je povedal po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

Putinov obisk v ZDA bi lahko povzročil jezo med Trumpovimi kritiki v domovini, ki Moskvo obtožujejo vpletanja v notranje zadeve zahodnih držav. Med drugim naj bi se Rusija vmešavala v ameriške predsedniške volitve, pri čemer naj bi podprla ravno Trumpa. To zdaj preiskuje posebni tožilec Robert Mueller.

Trump želi dobre odnose z Moskvo

Lavrov je ob tem dejal, da je predsednik ZDA v pogovoru in pa tudi kasneje na Twitterju večkrat poudaril, da je treba rešiti odprta vprašanja z Rusijo. Trump je povedal, da želi dobre odnose z Moskvo, saj je to bolje kot imeti slabe odnose. Samo "bedaki" pa mislijo drugače, navaja Reuters.

Vodja ruske diplomacije je povedal še, da se Rusija ne bo ponudila za gostitelja srečanja med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, ki naj bi potekalo konec maja ali v začetku junija.

Odnosi na najnižji ravni od konca hladne vojne

Odnosi med Moskvo in Washingtonom, ki so bili že tako na najnižji ravni od konca hladne vojne, so se še zaostrili po zastrupitvi nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala v Veliki Britaniji. Zahod za zastrupitev obtožuje Rusijo, ki očitke zavrača. Poleg tega so zahodne države izgnale ruske diplomate, Moskva pa je sprejela enake ukrepe.

Odnosi se zaostrujejo zaradi domnevnega napada s kemičnim orožjem, za katerega Zahod obtožuje sirski režim, ki ga podpira Moskva. ZDA je v odgovor s svojima zaveznicama napadla položaje sirskega režima, povezane s kemičnim orožjem. Rusija je obsodila ta napad.