V Belgiji število umrlih s covidom preseglo 20.000, na Danskem protesti

V Belgiji, ki ima 11,5 milijona prebivalcev, so doslej zabeležili 662.694 primerov okužbe z novim koronavirusom ter 20.038 smrti, poroča STA. V domovih za starejše so samo do 18. decembra zabeležili 10.270 smrti covidnih bolnikov. Amnesty International je zato tamkajšnje oblasti obtožil, da so domove za starejše pustile na cedilu.

Med žrtve covida v Belgiji prištevajo vse umrle s pozitivnim testom na koronavirus, s čimer se uvršča med države z najvišjim deležem umrlih zaradi te bolezni na svetu. Beležijo namreč 1725 smrti na 100.000 prebivalcev po štetju francoske tiskovne agencije AFP.

Med protesti na Danskem aretirali devet ljudi

Na Danskem pa so v soboto izbruhnili nasilni protesti proti ukrepom, ki jih je za omejitev širjenja virusa sprejela vlada. V prestolnici Koebenhavn in Aalborgu na severu države so prijeli devet ljudi, tuje agencije povzema STA. Protestnikov sicer ni bilo veliko. V glavnem mestu se jih je zbralo okoli 200, v Aalborgu pa nekaj deset. So pa nekateri uporabili pirotehnična sredstva, metali steklenice ter se spopadli s policijo.

Danska vlada je zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom in grožnje novega seva virusa, ki se hitreje širi, uvedla še strožje ukrepe, potem ko so sredi decembra že uveljavili delno zaporo javnega življenja, ki vključuje zaprtje šol, restavracij in večine trgovin. Po novem je prepovedano druženje več kot petih ljudi, obvezno varnostno razdaljo pa so z enega povečali na dva metra.

Od petka je tujcem brez negativnega testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 24 ur, prepovedan vstop na Dansko.

V ZDA presegli 22 milijonov okužb

V ZDA so doslej zabeležili skupaj že več kot 22 milijonov okužb z novim koronavirusom, poroča STA. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinska so v zadnjem dnevu potrdili 269.623 primerov okužbe in 3656 smrti covidnih bolnikov.

Skupaj je doslej za covidom-19 umrlo že več kot 372.500 ljudi, ZDA imajo tako največ umrlih za to boleznijo na svetu v absolutnih številkah.