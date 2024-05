Kdo bo vodil Evropsko komisijo? Soočenje petih kandidatov. #vŽivo

Pet kandidatk in kandidatov bo razpravljalo o naslednjih temah:

- gospodarstvo in delovna mesta,

- obramba in varnost,

- podnebje in okolje,

- demokracija in vodenje,

- migracije in meje ter

- inovacije in tehnologija.

Odgovarjali bodo na vprašanja, ki jih bodo postavljali gledalci v plenarni dvorani in gledalci iz izbranih držav članic, na vprašanja, postavljena prek družbenih medijev, kot tudi na vprašanja obeh povezovalcev dogodka. Kandidatke in kandidati bodo odgovarjali tudi na individualna vprašanja povezovalcev v tako imenovanih segmentih V središču pozornosti, kar je novost letošnje razprave.



Evropska zveza za radiodifuzijo je 16. maja v Evropskem parlamentu v Bruslju z žrebom določila razporeditev kandidatk in kandidatov na odru za razpravo, prvega govorca za vsako temo in vrstni red v segmentu V središču pozornosti.

Kandidati bodo na odru razporejeni (od leve proti desni) v naslednjem vrstnem redu: Ursula von der Leyen, Nicolas Schmit, Terry Reintke, Sandro Gozi in Walter Baier.

Prvi govorec v vsakem posameznem tematskem sklopu bo: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Ursula von der Leyen, Walter Baier in Terry Reintke.

Intervjuji segmenta V središču pozornosti bodo potekali po naslednjem vrstnem redu: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Terry Reintke, Ursula von der Leyen in Walter Baier.