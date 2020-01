Močan potres stresel Jamajko. Čutili so ga tudi na Kubi in Floridi. #video

Karibsko otočje je prizadel močan potres z magnitudo 7,7 po Richterjevi lestvici. Oblasti so sprava izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Potres so čutili tudi na Floridi in Kubi, zaradi česar so evakuirali več stavb. Po za zdaj znanih podatkih potres ni zahteval smrtnih žrtev.

Desetkilometrski pas vzdolž Jamajke, Kajmanskih otokov in Kube je prizadel potres. Po podatkih Ameriškega seizmološkega urada (USGS) je ta dosegel magnitudo 7,7 po Richterjevi lestvici. Ker je obstajala nevarnost cunamija, so oblasti na Jamajki, Kubi, Kajmanskih otokih, v Mehiki in Hondurasu sprva izdale opozorilo, ki pa so ga kasneje preklicale. Kot je pojasnila seizmografinja Lucy Jones, je potres povzročil stransko gibanje valov morja, zato je bilo tveganje za cunamije majhno, poroča BBC.

Evakuirali so več stavb

O tresenju tal so poročali tudi v kubanski prestolnici Havana, Kingstonu na Jamajki in Miamiju, zaradi česar so tamkajšnje oblasti preventivno evakuirale več stavb. Kot pojasnjuje ameriški geolog Ryan Gold, ni nič nenavadnega, da so potres takšne magnitude čutili tudi prebivalci Floride, ki je od žarišča oddaljena več kot 700 kilometrov. "Gre za zelo velik potres, ki lahko proizvede veliko potresne energije," je dejal geolog.

When you are in a liquor store in the Cayman islands during a 7.7 earthquake, you know you'll try and save the all the beers like this guy! 😇#earthquake#Tsunami pic.twitter.com/zbdVAAKurz — ~Marietta (@MariettaDaviz) January 28, 2020

Prebivalci območij, ki so potres čutili, pripovedujejo o močni tresavici. "Bil sem v drugem nadstropju, ko sem začutil, da se celotna stavba premika," je o včerajšnjem potresu povedal prebivalec Kingstona Machel Emanuel.

Iana Garcia, mis Universe Jamajke 2019, je za britanski Independent dejala, da je bil včerajšnji potres zanjo najbolj nevaren od vseh, ki jih je čutila do zdaj. Kot je še povedala, so bile telefonske linije nekaj časa zasedene. "Izdali so tudi opozorilo pred cunamijem. Ne vem niti, kako naj bi se na to pripravila. Še nikoli nismo doživeli česa takega," je še poudarila.

Scene of what occurred in and around the chain of islands earlier today as a Powerful magnitude 7.3 earthquake hits between Cuba 🇨🇺 and Jamaica 🇯🇲 earthquake Hit Jamaica #earthquake (dont have the exact location pic.twitter.com/jr1bygo79o — kharla (@sxeishorty) January 28, 2020

Po dozdajšnjih podatkih potres ni zahteval smrtnih žrtev, materiala škoda pa za zdaj naj ne bi bila velika. Jamajške in ameriške oblasti se glede ocene škode še niso odzvale, na Kajmanskih otokih pa naj bi potres povzročil poškodbe nekaterih stavb.