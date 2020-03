Kapetana Dragana po zaporni kazni izgnali v Srbijo

Na Hrvaškem so danes po prestani zaporni kazni zaradi vojnih zločinov iz zapora izpustili nekdanjega poveljnika srbskih paravojaških enot na Hrvaškem Dragana Vasiljkovića, znanega tudi kot kapetan Dragan. Obenem so ga tudi že izgnali v Srbijo, poroča STA.

Vasiljkovića so iz zapora v Lepoglavi danes prepeljali na mejni prehod Bajakovo s Srbijo in ga na podlagi odločitve o 20-letni prepovedi vstopa in bivanja na območju Evropskega gospodarskega prostora za 20 let izgnali iz Hrvaške, so potrdili na hrvaškem pravosodnem ministrstvu. Njegov odvetnik je potrdil, da je v Srbiji in da se dobro počuti.

Trpinč Vasiljković je med sojenjem vztrajno zanikal vse obtožbe, češ da je bil vojaški inštruktor in ne poveljnik. Foto: Reuters

Hrvaško vrhovno sodišče je Vasiljkovića leta 2018 pravnomočno obsodilo na 13 let in pol zapora zaradi vojnih zločinov na območju Knina in Gline leta 1991. Ob tem so znižali prvostopenjsko kazen iz leta 2017, ko je splitsko sodišče Vasiljkoviću dosodilo 15 let zapora, piše STA.

Hrvaško sodišče je Vasiljkovića obsodilo na zaporno kazen zaradi ugotovitev, da je kot poveljnik centra za urjenje posebnih srbskih enot leta 1991 trpinčil in ubijal ujete pripadnike hrvaške vojske in policije ter civiliste v Kninu.

Odgovoren je tudi za napad na policijsko postajo v Glini ter več naselij na tem območju julija 1991. V napadih je bilo ubitih in ranjenih več civilistov, med njimi novinar Süddeutsche Zeitunga Egon Scotland. Uničenih je bilo več civilnih objektov, prebivalstvo so pregnali, njihovo premoženje pa pokradli, so pojasnili v sodbi.

Vasiljković je med sojenjem vztrajno zanikal vse obtožbe, češ da je bil vojaški inštruktor in ne poveljnik. Med drugim je dejal, da vojne v Kninu ni bilo do leta 1995. V svoji sklepni besedi je trdil, da gre za "montiran proces iz šovinističnih pobud".

Vasiljkovića je Hrvaški leta 2015 izročila Avstralija, potem ko ga je avstralska policija prijela v Perthu leta 2006. Rojen je bil v Beogradu, ima pa tudi avstralsko državljanstvo. Po vojni na Hrvaškem se je vrnil v Avstralijo, kjer je živel pod imenom Daniel Snedden in je delal kot učitelj golfa. Avstralija ga je nato izročila Hrvaški za sojenje, še dodaja STA.

