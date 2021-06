Kaos v Zagrebu: iz goreče stolpnice rešili osem ljudi, dva psa in mačka #video

"Bilo je kaotično, ljudje so bežali, živali smo na varno nosili v izmenah," so povedali junaki, ki so iz goreče stolpnice v Zagrebu rešili osem ljudi, dva psa in mačka. V torek zjutraj je zagorelo v devetem nadstropju stolpnice, požar se je razširil še v zgornji dve nadstropji. Dve stanovanji sta popolnoma uničeni.

Z ognjem se je borilo 31 gasilcev iz treh gasilskih postaj. Rešili so osem oseb, dva psa in mačka. Štiri osebe so utrpele lažje telesne poškodbe, ena potrebuje bolnišnično oskrbo, je za 24sata povedal Marko Adamčić, poveljnik gasilske postaje Novi Zagreb: "V stavbi je bilo ujetih več ljudi in živali. Intervencija je bila težka, povsod je bilo polno dima, a uspelo nam je. Vsi so živi in zdravi."

Vladal je kaos. Ljudje so tekli iz stavbe, gorela so tri nadstropja. Bilo je grozno, je včerajšnje dogajanje na Trnski 20 opisal vodja gasilske enote Ivica Hrvotić: "Ogenj smo najprej gasili zunaj, kolegi pa so se medtem uspeli prebiti do ljudi, ki so ostali ujeti v svojih stanovanjih. Po slabi uri nam je požar uspelo pogasiti."

Poleg človeških življenj so uspeli rešiti še nekatere dragocenosti in tri hišne ljubljenčke. Video, ki prikazuje, kako je potekala zahtevna intervencija, so zagrebški gasilci objavili na svojem Facebooku.

Ogenj se je hitro razširil, škoda je velika

Ogenj se je iz devetega razširil še na deseto in 11. nadstropje, 12. nadstropje je bilo polno dima. Dve stanovanji sta popolnoma uničeni, prav tako je uničena zunanjost stavbe. Nastala je velika materialna škoda. Vzrok požara zaenkrat še ni znan.