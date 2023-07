Je mati porinila otroka s trajekta in za njim skočila v smrt?

V podjetju Stena Line so razkrili, da posnetki videonadzornih kamer ne kažejo na to, da bi lahko deček s trajekta v morje padel ponesreči.

Poljsko državno tožilstvo je sprožilo preiskavo nesreče, ki se je v petek zgodila na trajektu med Poljsko in Švedsko in v kateri sta umrla mati in njen sedemletni otrok. Če je sprva kazalo, da je otrok v morje s trajekta padel ponesreči, mati pa naj bi se za njim pognala, da bi ga rešila, preiskovalci zdaj sumijo, da je šlo pri tem za umor otroka in samomor matere, poročajo na poljskem spletnem portalu Fakt.