Izraelske sile so prevzele nadzor nad varovanim območjem ob meji med Gazo in Egiptom, znanim kot Filadelfijski koridor, je v sredo sporočila izraelska vojska. Trdi, da je na območju našla predore, po katerih naj bi Hamas tihotapil orožje v Gazo. Egiptovski vir je to zanikal in Izrael obtožil, da poskuša s tem upravičiti vojaško operacijo v Rafi.

"V zadnjih dneh so izraelske sile vzpostavile operativni nadzor nad Filadelfijskim koridorjem na meji med Egiptom in Rafo," je v sredo povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari in koridor označil za rešilno bilko Hamasa.

Po njegovih besedah je namreč izraelska vojska na območju našla okoli 20 predorov, po katerih naj bi palestinsko islamistično gibanje tihotapilo orožje v Gazo, poroča britanski BBC.

Egipt obtožbe zanika

Egiptovski medij Al Qahera News je medtem poročal, da je neimenovani visoki egiptovski vir to zanikal in Izraelu očital, da obtožbe glede predorov uporablja za upravičenje vojaške operacije v Rafi.

Kaj je Filadelfijski koridor?

Filadelfijski koridor je 13-kilometrski varovalni pas med Gazo in Egiptom. Na nekaterih delih je širok le okoli sto metrov. Egipt je v preteklosti zatrdil, da je omenjene predore uničil in tako onemogočil tihotapljenje orožja. Izrael po zasedbi pasu zdaj nadzoruje celotno kopensko mejo enklave.

Napetosti med Egiptom in Izraelom so se okrepile, odkar so izraelske sile pred tremi tedni prevzele nadzor nad mejnim prehodom Rafa na strani Gaze. V začetku tedna je bil v izmenjavi ognja med egiptovskimi in izraelskimi enotami na mejnem območju ubit egiptovski vojak.