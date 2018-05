Izrael napadel iranske položaje v Siriji

Izrael je ponoči napadel položaje južno od Damaska, kjer so nameščeni pripadniki iranske revolucionarne garde ter milice, zveste Iranu. Po navedbah sirskega observatorija za človekove pravice je bilo v napadu ubitih najmanj devet ljudi, a ni potrjeno, da je šlo za člane iranske revolucionarne garde.

Tarča napada je bilo iransko skladišče raket in raketometov v okrožju Kisva kakih 15 kilometrov od sirske prestolnice. Viri v sirski opoziciji medtem navajajo, da so izraelske sile napadle tudi borce sirskega režima na avtocesti med Damaskom in mestom Dara.

Sirska tiskovna agencija Sana, ki se sklicuje na navedbe bolnišničnih virov, poroča, da sta bila v napadu ubita dva civilista. Pred tem je sirska tiskovna agencija poročala, da so sirske varnostne sire na območju južno od Damaska prestregle in uničile dve izraelski raketi.

Iransko oporišče južno od Damaska je bilo letos že dvakrat tarča izraelskih napadov. Iranska revolucionarna garda in njihovi zavezniki, šiitsko gibanje Hezbolah, se na strani sil sirskega predsednika Bašarja Al Asada borijo že od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011.

O izraelskih napadih v Siriji so poročali nekaj ur po tem, ko je izraelska vojska v torek sporočila, da je oblastem na okupirani Golanski planoti naročila, naj odprejo in pripravijo zaklonišča zaradi "neregularnih dejavnosti iranskih sil v Siriji". Izraelska vojska je sporočilo objavila malo pred nagovorom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v katerem je sporočil, da se ZDA umikajo iz iranskega jedrskega sporazuma.