Izrael na Zahodnem bregu izvedel niz smrtonosnih napadov in racij

Izrael je danes na zasedenem Zahodnem bregu izvedel niz napadov in racij, v katerih je bilo ubitih najmanj deset Palestincev. Vojaške operacije in spopadi potekajo v več krajih na severu tega palestinskega ozemlja, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelske okupacijske sile so davi sporočile, da so sprožile protiteroristično operacijo v Dženinu in Tulkarmu.

Po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca sta bila v Dženinu ubita dva Palestinca, še štirje so umrli v okoliških vaseh. Štiri smrtne žrtve so doslej našteli tudi v begunskem taborišču Tubas, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Obsežna vojaška operacija sledi več mesecem okrepljenih racij in napadov vojske ter izraelskih naseljencev na lokalno palestinsko prebivalstvo.

Od 7. oktobra lani je bilo v senci uničujoče vojne v Gazi na Zahodnem bregu ubitih več kot 640 Palestincev in 19 Izraelcev.