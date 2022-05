Izgubili tretjino pehote: Tako bi Kremelj nadomestil izgubljene vojake #vŽivo

87. dan ruske invazije v Ukrajino. Iz največje ruske parlamentarne stranke prihajajo ideje, kako nadomestiti pomanjkanje ruskih vojakov v Ukrajini. Ruska vojska je z raketami uničila kulturni center v ukrajinskem mestu Lazov. Ruska vojska je včeraj zvečer sporočila, da so se predali vsi ukrajinski borci v jeklarni Azovstal v Mariupolu, nad katero so nadzor v celoti prevzele ruske sile.

Dnevi pregled pomembnejših dogodkov:



08.23 Rusija prekinila dobavo plina Finski

08.12 Rusi aprila na prvem mestu med tujimi kupci hiš v Turčiji

07.01 Rusom primanjkuje vojakov

06.05 Uničili kulturni center v Lazovu

0.01 Rusija v celoti prevzela nadzor nad jeklarno Azovstal

08.23 Rusija prekinila dobavo plina Finski

usko državno energetsko podjetje Gazprom je v skladu z napovedmi danes prekinilo dobavo zemeljskega plina Finski, so potrdili v Helsinkih, kjer obenem zatrjujejo, da porabniki tega ne bodo občutili. Rusija je ta korak sprejela po odločitvi Finske, da Gazpromu za plin ne bo plačevala z ruskimi rublji.

Gazprom je Finsko v petek obvestil, da bo dobavo plina ustavil danes zjutraj. Finsko državno energetsko podjetje Gasum je danes potrdilo, da so se vse dobave ustavile. Obenem pa so zagotovili, da motenj za odjemalce ne bo, polnilne postaje pa da bodo obratovale kot običajno.

Primanjkljaj bodo glede na napovedi med drugim nadomestili z drugimi viri prek plinovoda Balticconnector, ki povezuje Finsko z Estonijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zemeljski plin sicer predstavlja približno osem odstotkov porabe energije na Finske, večina pa ga v državo pride prav iz Rusije.​​​​​​​

08.12 Rusi aprila na prvem mestu med tujimi kupci hiš v Turčiji

Prodaja stanovanj tujcem v Turčiji se je aprila v primerjavi z istim mesecem lanskega leta povečala za 58 odstotkov, pri čemer so bili na vrhu seznama ruski državljani, kažejo podatki, ki jih je pred dnevi objavil turški statistični urad. Na letni ravni se je število Rusov, ki so kupili stanovanje v Turčiji, skoraj potrojilo.

07.01 Rusom primanjkuje vojakov

Iz največje ruske parlamentarne stranke prihajajo ideje, kako nadomestiti pomanjkanje ruskih vojakov v Ukrajini. Kot poroča The Guardian, Kremelj razmišlja o vpoklicu moških starejših od 40 let. Do sedaj se vojski uradno lahko priključijo samo moški stari od 18 do 40 let.

Od začetka invazije do danes naj bi ruska vojska izgubila (zaradi poškodb in smrti) približno tretjino od 150 tisoč vojakov, kolikor jih je februarja vkorakalo v Ukrajino.

06.05 Uničili kulturni center v Lazovu

Ruska vojska je z raketami uničila kulturni center v ukrajinskem mestu Lazov. V napadu je bilo poškodovanih sedem oseb, med katerimi je tudi 11-mesečni dojenček.

#Ukraine 🇺🇦: Russian forces shelled the town of Lozove in the #Kharkiv region, hitting the town's cultural center. pic.twitter.com/RpMcLPccBd — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 20, 2022

0.01 Rusija v celoti prevzela nadzor nad jeklarno Azovstal

Ruska vojska je včeraj zvečer sporočila, da so se predali vsi ukrajinski borci v jeklarni Azovstal v Mariupolu, nad katero so nadzor v celoti prevzele ruske sile. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je dejal, da je ruska vojska "v celoti osvobodila" jeklarno, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Od 16. maja se je predalo 2.439 nacistov Azovskega bataljona in ukrajinskih vojakov v tovarni. Danes, 20. maja, se je predala zadnja skupina 531 borcev," je v Moskvi dejal Konašenkov. Dodal je, da se je predal tudi njihov vodja, ki so ga iz jeklarne odpeljali v posebnem oklepnem vozilu.

Iz Azovstala je bilo rešenih tudi 177 civilistov, med njimi 85 žensk in 47 otrok, je že pred tem sporočil ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

Ukrajinska vojska je včeraj po navedbah poveljnika bataljona Azov Denisa Prokopenka, ki je vodil enote, ujete v tovarni, borcem, ki so še ostali v jeklarni, ukazala, naj se prenehajo bojevati.