Evakuacija na Karibih, po 40 letih prvi izbruh ognjenika

Na otoku Sveti Vincenc v Karibskem morju je danes izbruhnil ognjenik, zaradi česar so morali evakuirati več tisoč ljudi. To je prvi izbruh ognjenika La Soufriere po več kot 40 letih.

Iz ognjenika, ki je s 1.234 metri najvišji vrh karibske države Sveti Vincenc in Grenadini, se oblak pepela dviguje šest tisoč metrov visoko, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po izbruhu so prebivalce v njegovi okolici pozvali, naj takoj zapustijo območje, piše STA.

This is so wild I just dunno...🌋🇻🇨🙏🏽 #LaSoufriere pic.twitter.com/VdIDtduOZJ — Pray for Vincy🇻🇨🌋🙏🏽 (@Rachie784) April 9, 2021

Zadnji izbruh leta 1979

La Soufriere je pred tokratno erupcijo zadnjič bruhal leta 1979, najhujši izbruh pa se je zgodil leta 1902, ko je umrlo več kot 1.600 ljudi. Pred tem so huda izbruha ognjenika zabeležili leta 1718 in 1812.

Evakuacija rdečih območij

Premier Svetega Vincenca in Grenadinov Ralph Gonsalves je odredil evakuacijo prebivalcev tako imenovanih rdečih območij, kjer živi okoli 16 tisoč ljudi, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA. Po evakuirane je prišla križarka, prepeljala jih bo na varnejše območje.