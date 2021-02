Iz Rusije sporočili: Pri sedmih ljudeh smo odkrili ptičjo gripo H5N8

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rusiji so potrdili prvi primer prenosa podtipa ptičje gripe H5N8 na človeka na svetu, so danes sporočile ruske oblasti.

Okužbo so potrdili pri sedmih zaposlenih na perutninski farmi. O tem so obvestili Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).

Vodja ruskega urada za nadzor nad javnim zdravjem Rospotrebnadzor Ana Popova je pojasnila, da so v nacionalnem laboratoriju Vektor pri sedmih zaposlenih na perutninski farmi na jugu Rusije odkrili ptičjo gripo H5N8, kjer so izbruh med pticami zabeležili decembra lani. Popova je povedala, da nobeden od delavcev nima resnih zdravstvenih posledic, piše STA.

Napovedali so tudi začetek razvoja cepiva

"Informacija o prvem prenosu ptičje gripe H5N8 na človeka na svetu je bila že poslana Svetovni zdravstveni organizaciji," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Odkritje teh mutacij, ko se virus še ni sposoben prenesti s človeka na človeka, nam daje vsem čas, da se pripravimo na morebitne mutacije ter ustrezen in pravočasen odziv," je še poudarila.

Vodja ruskega državnega inštituta za virologijo in biotehnologijo Vektor Rinat Maksjutov je ob tem pojasnil, da so pripravljeni razviti teste, s katerimi bodo odkrivali morebitne primere ptičje gripe H5N8. Napovedal je tudi začetek razvoja cepiva proti tej bolezni.

Na tem inštitutu so sicer razvil tudi eno od treh cepiv proti covidu-19, ki so jih doslej registrirali v Rusiji.

Nekaj primerov pri živalih potrjenih tudi v Sloveniji

Ptičja gripa pustoši po več evropskih državah, med drugim v Franciji, kjer so morali izvesti zakol več sto tisoč ptic, da bi ustavili širjenje okužbe. Nekaj primerov je bilo potrjenih tudi med živalmi v Sloveniji.

Aviarna influenca, znana kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Prenaša se s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi. Bolezen se širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Človek lahko širi virus s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi. Ni pa podtip H5N8 nevaren za ljudi.