Italijanski tožilci po sprejemu novega zakona proti zlorabam opozarjajo na preobremenjenost

Italijanski tožilci so v petek opozorili, da so zaradi novega zakona, po katerem morajo po hitrem postopku obravnavati primere zlorab v družini in spolnih zlorab, preobremenjeni zaradi številnih prijav in kratkega roka. Zakon obvezuje tožilce, da domnevne žrtve zaslišijo in določijo nadaljnje postopke v treh dneh od prejema poročila od policije.

Zakon je začel veljati 9. avgusta. Od takrat naprej je naraslo število prijav, dobrih 30 na dan jih je v Milanu, okoli 30 v Neaplju in 25 v Rimu.

Ni dovolj časa za temeljito obravnavo

Sodnica v Rimu Maria Monteleone je dejala, da si tudi ona želi pospešiti delovanje sodstva in povečati njegovo učinkovitost, a da tridnevni rok ni zadosten, da bi tožilec lahko poslušal pričanja vseh, ki so podali prijavo. Dodala je tudi, da to ni dovolj časa, da temeljito preučijo vsak posamezen primer. Poudarila je, da če vse postane nujno, potem nič več ni nujno.

Tožilec iz Genove Francesco Cozzi je dejal, da ne gre za večje število zločinov, ampak zgolj večje število prijav ljudi, ki jih je spodbudil nov zakon. Tožilstvo v Milanu naj bi bilo preplavljeno s prijavami domnevnih zlorab, nasilja ali preganjanja, povzema italijanski dnevnik Il Messaggero.

Italijanski dnevnik ob tem izpostavlja, da se v skladu z zakonom primeri otipavanja denimo obravnavajo z enako nujnostjo kot zlorabe otrok v družini.

Po novem zakonu bo tisti, ki bo nekoga iznakazil s kislino ali kako drugače, lahko obsojen na kazen do 14 let zapora. Kazni zaradi družinskega nasilja ali zalezovanja so zvišali na do šest let in pol. Osebe, ki bodo druge silile v poroke, lahko doleti kazen do pet let zapora oz. do šest, če v poroko silijo mladoletne.

Italija je uvedla tudi kazni zaradi nedovoljenega deljenja erotičnih in intimnih fotografij in posnetkov oziroma t. i. maščevalne pornografije. Storilcem namreč v tem primeru grozi do šest let zapora in globa v višini do 15.000 evrov.