Italijanska policija: Nekateri tihotapci migrantov nagnjeni k džihadizmu

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je italijanska policija danes aretirala 13 italijanskih, tunizijskih in maroških državljanov. Skupina, ki je obtožena tudi tihotapljenja cigaret, je migrante iz obmorskega mesteca Nabeul na severovzhodu Tunizije tihotapila v italijansko mesto Trapani na zahodni obali Sicilije, je sporočila policija.

Tihotapci naj bi z vsako vožnjo prepeljali med deset in 15 migrantov in zaslužili do 70 tisoč evrov. Po navedbah policije so imeli nekateri člani tihotapske mreže džihadistična nagnjenja, izkazovali so nastrojenost do zahodne kulture in na družbenih omrežjih širili propagando.