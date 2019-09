Italijanska Liga zbrala 200 tisoč podpisov proti novi vladi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktivisti opozicijske desne stranke Liga so minuli konec tedna v Italiji zbrali 200.000 podpisov proti novi vladi pod vodstvom premierja Giuseppeja Conteja, ki je pred tremi tedni nastala na podlagi koalicije Gibanja petih zvezd in levosredinske Demokratske stranke.

Z zbiranjem podpisov je Liga tudi podkrepila svoja prizadevanja za nove volitve. "Liga bo zmagala na volitvah, takoj ko bodo ljudje dobili priložnost, da znova povejo svoje mnenje," je danes v radijskem pogovoru dejal vodja stranke Matteo Salvini. Za 19. oktober je poleg tega pozval k množičnemu zborovanju proti vladi v Rimu.

Za Ligo, ki v anketah še vedno vodi, so pomembne tudi bližajoče regionalne volitve. Prve bodo 27. oktobra v Umbriji, do konca leta pa bodo sledile še volitve v Emilii Romagni in na Kalabriji.

Pod Salvinijevim vodstvom se je Liga iz separatistične stranke prelevila v desno, populistično, tujcem nenaklonjeno stranko po vzoru francoske Nacionalne fronte. Na evropskih volitvah maja je bila s 33 odstotki osvojenih glasov najmočnejša stranka.

Odkar je Salvini avgusta povzročil propad vlade z Gibanjem petih zvezd, da bi izsilil predčasne volitve, je izgubil na priljubljenost. Gibanje pet zvezd sedaj pod istim premierjem vlada naprej skupaj z Demokratsko stranko.