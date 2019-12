Italijanska Liga po novem Liga Salvini premier

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska skrajno desna stranka Liga je danes na kongresu v Milanu spremenila ime v Liga Salvini premier. S tem je pokopala svoje separatistične korenine in tudi uradno postala vseitalijanska. S potrditvijo statuta so podaljšali tudi mandat predsednika stranke s treh na pet let.