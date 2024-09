Italija se spogleduje s ponovno obuditvijo jedrske energije

Italijanska vlada se pripravlja na ponovno obuditev jedrskega programa, ki so ga zaradi nasprotovanja javnosti v preteklosti povsem ustavili. Zadnjo jedrsko elektrarno so zaprli pred 34 leti.

Italija morda ne bo več edina članica skupine G7 oziroma skupine sedmih najrazvitejših držav, ki na svojem ozemlju nima delujočih jedrskih elektrarn. Prizadevanja naše sosede za energetsko neodvisnost, ki je v veliki meri posledica ruske invazije na Ukrajino in zahtev po zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, so vlado Giorgie Meloni spodbudila k razmisleku o ponovnem zagonu civilnega jedrskega programa. V ta namen je bila poleg dveh parlamentarnih odborov, ki bodo preučili možnosti in posledice te odločitve, imenovana skupina za pripravo posebnih zakonov za obravnavo tega vprašanja, je poročal portal Euronews.

Italijanski minister za okolje in energetsko varnost Gilberto Pichetto Fratin je do konca leta napovedal uvedbo novih predpisov, ki bodo državi omogočili postopen zagon jedrske tehnologije. Pichetto Fratin je sicer konec lanskega leta za italijanski časnik La Repubblica zatrdil, da italijanska vlada ne bo financirala novih jedrskih elektrarn četrte generacije, vendar pa pri njihovi izgradnji ne bo ovirala lokalnih industrijskih območij in energetskih podjetij.

V Italiji so imeli nekoč štiri jedrske elektrarne. Prvo so zagnali leta 1963, zadnjo leta 1978. Potem ko so se državljani po jedrski katastrofi v Černobilu na referendumu leta 1987 izrekli za postopno opuščanje jedrske energije, so zadnjo elektrarno zaprli leta 1990. Na referendumu leta 2011 so nato izglasovali dokončno prepoved uporabe jedrske energije v državi.

Riccardo Zucconi, poslanec desne stranke Bratje Italije premierke Giorgie Meloni, je za Euronews dejal, da za zdaj še ni bilo sprejetih nobenih končnih odločitev. "Ustvarjanje platforme za trajnostno jedrsko energijo s strani ministrstva za energijo, v okviru katere so začeli proces evalvacije ponovne uvedbe jedrskih tehnologij, je pomemben korak v tej smeri," je poudaril.

Po Zucconijevih besedah ​​naj bi se svetovno povpraševanje po električni energiji v naslednjem desetletju podvojilo, samo obnovljivi viri energije pa ne bodo zadostili potrebam. Zucconi je glede rezultata preteklih referendumov dejal, da je pomembno, da si Italija prizadeva za razvoj jedrskega področja. "Živimo v demokraciji in državljani morajo biti pripravljeni in obveščeni," je dejal in dodal, da mora politika slišati tudi njihova mnenja.

"Pojavljajo se alternativne možnosti, vključno z novo generacijo manjših jedrskih reaktorjev, o katerih bi bilo treba resno razmisliti," je dejal in opozoril, da ima Italija dovolj strokovnega znanja v tej panogi. Po njegovih napovedih bodo velike klasične jedrske elektrarne, ki so pogosto jedro nasprotovanja javnosti, počasi izginjale.

Jedrska energija in obnovljivi viri z roko v roki

Koliko lahko jedrska energija prispeva k zelenemu prehodu in ali lahko deluje z roko v roki z obnovljivimi viri? Študija energetskih podjetij Edison in Ansaldo Nucleare ter možganskega trusta The House of Ambrosetti (TEHA) nakazuje, da je jedrsko energijo in obnovljivo energijo mogoče združiti in da bo njuna kombinacija koristna za gospodarstvo.

Lorenzo Tavazzi, višji partner pri TEHA, ki je sodeloval pri študiji, je za Euronews dejal, da skupni gospodarski vpliv na dobavno verigo in z njo povezane dejavnosti znaša 50 milijard evrov in prinaša 117 tisoč novih delovnih mest.

"Jedrska energija in obnovljivi viri si ne nasprotujejo, temveč se dopolnjujejo. Jedrska energija lahko ustvari neprekinjeno oskrbo z energijo, medtem ko so obnovljivi viri energije občasni. Integracija obeh lahko pospeši uporabo čistih tehnologij in pospeši razogljičenje," je prepričan Tavazzi.

Razvoj jedrske tehnologije kot del vseevropskega projekta

Čas gradnje jedrskih elektrarn, ki se lahko zavleče na desetletje ali več, je problematičen, čeprav strokovnjaki pravijo, da potrošniki na koncu plačajo manj za električno energijo.

"Vprašanje časovnice gradnje je pomembno, ker vpliva na proizvodne stroške. Upoštevanje rokov je ključnega pomena," je dejal Tavazzi in dodal, da je treba na razvoj novih tehnologij v sektorju gledati kot na del vseevropskega projekta, ne le na nekaj, kar se dogaja v Italiji.

Okoljevarstveniki kritični do dragih investicij in zamudnosti gradnje

Nekatere okoljske organizacije pa nasprotujejo uporabi jedrske energije za razogljičenje družbe. Italijanski možganski trust Ecco, ki je osredotočen na podnebne spremembe in energetski prehod, meni, da so jedrske tehnologije predrage in da je njihova izgradnja predolga.

"Vedno več ur v dnevu in letu bodo obnovljivi viri energije pokrivali celotno povpraševanje po energiji," je za Euronews povedal Michele Governatori iz Ecca. "Namesto tega potrebujemo prilagodljive vire, ki jih je mogoče vklopiti in izklopiti, da dopolnijo razpoložljivost obnovljivih virov."

"Toda jedrska proizvodnja je neprilagodljiva. Uporaba obnovljivih virov energije cveti, ker so na voljo in cenovno dostopni," je dejal. Po njegovem mnenju Italija ne potrebuje jedrske energije, temveč prilagodljive ogljično nevtralne vire, ki bodo dopolnjevali obnovljive vire in se lahko vklopijo ter izklopijo glede na potrebe trga.

Medtem je italijansko javno mnenje glede tega vprašanja še vedno globoko razdeljeno, tako kot drugod po Evropi. Ker le četrtina električne energije v EU prihaja iz jedrske energije, se mnenja o njeni uporabi na stari celini zelo razlikujejo, še sklene Euronews.