"Iran izpolnjuje zaveze iz jedrskega sporazuma"

Sporazum je bil sklenjen leta 2015 med Iranom in mednarodno skupnostjo, cilj pa je bil preprečiti Iranu, da pride do jedrske bombe. Inšpektorji IAEA vse od sklenitve sporazuma niso odkrili kršitev.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je izpolnjevanje zavez označil za lažne in ZDA so, uradno zato, ker preiskave niso bile dovolj obsežne in temeljite, v začetku maja od sporazumna odstopile.

Inšpektorji IAEA v Iranu preverjajo predvsem obogatitev urana, kjer velja 300-kilogramska omejitev, česar se Iran drži. Država je ustavila tudi gradnjo reaktorja težke vode v Araku, kjer bi lahko proizvajali plutonij. Seveda pa država lahko izkorišča jedrsko energijo v civilne namene.

Direktor IAEA Yukiya Amano je kritiziral Iran le zaradi pogosto počasnega dostopa do reaktorjev, a poudaril, da so vsi obiski potekali brez zapletov. Iran je razložil tudi uporabo ladij na jedrski pogon, pri tem pa naj bi šlo izključno za ladje za civilne potrebe, ne pa vojaške.

Ne glede na izpolnjevanje obvez s strani Irana pa ZDA vnovič uvajajo sankcije proti tej državi. Velika Britanija, Francija, Rusija, Kitajska in Nemčija, ki so sopodpisnice sporazuma, pa želijo obdržati zdajšnji dogovor. Nazadnje sta to danes potrdili Kitajska in Nemčija, nemška kanclerka Angela Merkel pa je dodala, da dogovor "ni perfekten, a druge alternativne možnosti so še manj varne".