Inšpektorji OPCW prispeli v Dumo

Inšpektorji Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so danes prispeli v mesto Duma, prizorišče domnevnega napada s kemičnim orožjem pred desetimi dnevi, so poročali sirski državni mediji. Pred tem so iz Moskve sporočili, da so varnostne težave v mestu odpravili in da bodo inšpektorji v Dumo lahko vstopili v sredo.