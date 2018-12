Indeks človekove svobode: Slovenija padla za dve mesti

Slovenija se je uvrstila neposredno med Italijo (na 34. mestu) in Slovaško (36). Najbolje se je odrezala v kategorijah gibanje, zbiranje, združevanje in civilna družba, varnost ter trdnost valute. Najnižji indeks pa je dosegla v kategorijah obseg (para)države, pravni sistem in lastninske pravice ter pravna država.

Slovenija se je uvrstila neposredno med Italijo (na 34. mestu) in Slovaško (36). Najbolje se je odrezala v kategorijah gibanje, zbiranje, združevanje in civilna družba, varnost ter trdnost valute. Najnižji indeks pa je dosegla v kategorijah obseg (para)države, pravni sistem in lastninske pravice ter pravna država. Foto: Bor Slana

Letno poročilo Indeksa človekove svobode, ki so ga objavili danes, kaže, da se je na prvo mesto povzpela Nova Zelandija, sledijo pa ji Švica, Hongkong, Avstralija in Kanada. Slovenija je medtem zdrsnila za dve mesti in se uvrstila na 35. mesto med 162 državami, so sporočili iz Visio instituta .

Indeks svobode pripravljata ameriški Cato institut in slovenski Visio institut, kjer so pojasnili, da ta temelji izključno na podatkih državnih statističnih uradov. Ker so ti v nekaterih državah objavljeni tudi z do dveletno zamudo, so v danes objavljenem indeksu zajeti podatki iz leta 2016.

V najvišji del lestvice so se uvrstile tudi Nizozemska in Danska, ki sta na šestem mestu, Irska in Velika Britanija na devetem, Finska in Norveška na desetem, Nemčija na 13., Estonija na 14. ter Avstrija na 16.

Češka pred Slovenijo

Pred Slovenijo so se uvrstile tudi Združene države Amerike in Švedska (17.), Litva (20.), Češka (21.), Portugalska (22.), Japonska (31.) in Francija (32.).

V drugi polovici lestvice med drugim najdemo Turčijo (107.), Združene arabske emirate (117.), Ukrajino (118.), Rusijo (119.), Kitajsko (135.) in Savdsko Arabijo (146.). Pri repu pa so Iran, Egipt, Irak, Venezuela in Sirija na zadnjem mestu.

Kaj prispeva k negativnemu trendu?

Trend indeksa človekove svobode na svetovni ravni že več let vztrajno upada, padel je tudi v zadnjem analiziranem letu, in sicer s 6,93 na 6,89 na lestvici od nič do deset. Tanja Porčnik iz Visio instituta, ki je z Ianom Vasquezem s Cato instituta v ZDA soavtorica poročila, je razloge pripisala predvsem nacionalizmu, populizmu in avtoritarizmu.

K temu negativnemu trendu pa sta po njenem mnenju med državami najbolj prispevali Turčija in Poljska, ki sta v zadnjem analiziranem letu vidno dušili pravno državo in bili priča številnim napadom na svobodo izražanja.

Največ človekove svobode pridobila Ukrajina

Kot je dodala Porčnikova, vzhodna Evropa kljub zmanjšanju stopnje svobode v letu 2016 ostaja na petem mestu med regijami. Med 22 državami te regije je največ človekove svobode pridobila Ukrajina, medtem ko se je Slovenija znašla med državami, ki so zabeležile največji padec. Med njimi so tudi Madžarska, Bosna in Hercegovina ter Poljska. Poročnikova je razloge za negativen trend v teh državah pripisala težavam s šibko pravno državo in zaznano korupcijo.

Indeks zajema 162 držav z 79 kazalniki državljanskih svoboščin, ki so razvrščeni v več kategorij: pravna država, varnost, gibanje, religija, zbiranje, združevanje in civilna družba, izražanje in informacije, identiteta in razmerja, obseg (para)države, pravni sistem in lastninske pravice, trdnost valute, mednarodna trgovina in regulativa.