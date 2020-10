Huda tragedija pri sosedih: mati umorila tri majhne hčerke

Morilka naj bi bila stara 31 let in naj bi prihajala iz Nepala. Hčerke so bile stare osem mesecev, tri leta in najstarejša osem let. Po umoru – hčerke naj bi zadušila – je mati skušala narediti samomor, a ji to ni uspelo in se pri tem niti ni huje poškodovala. Nato je zjutraj okoli 5.30 sama poklicala policijo, piše na spletni strani časnika Kronen Zeitung.

Oče ubitih deklic živi na Dunaju, a ne skupaj z njimi

Za življenje najstarejše hčerke naj bi se zdravniki po prihodu na kraj zločina še borili, a so po približno eni uri bitko izgubili. Svojce policija še išče, še poroča časnik in dodaja, da naj bi oče ubitih deklic sicer živel na Dunaju, a ne skupaj z njimi, poroča STA.