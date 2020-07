Hrvati objavili seznam varnih regij

V torek so Nizozemci začeli množično zapuščati hrvaško obalo in kampe. Povod je bila odločitev Nizozemcev, da Hrvaško uvrstijo na tako imenovani oranžni seznam, kar pomeni, da morajo njihovi državljani ob vračanju s Hrvaške v 14-dnevno karanteno. Samoizolacija sicer ni zakonsko obvezna, je pa priporočljiva. Več o tem:

Po poročanju hrvaških medijev so se v začetku tedna tako izpraznili predvsem kampi v Istri. Tudi včeraj se je bila na slovensko-hrvaški meji ogromna gneča. Za prestop meje se je čakalo tudi po štiri ure.

Hrvati so zdaj v strahu, da bi se znašli na oranžnem seznamu še katere od držav, zagnali spletno stran croatiacovid19.info, kjer so državo razdelili v štiri regije – Istra in Kvarner, Dalmacija, Zagreb in okolica ter vzhodna Hrvaška. Njen namen je pravočasno in natančno obveščanje javnosti glede stanja v regijah, poročajo hrvaški mediji. Na strani se dnevno osvežujejo podatki o potrjenih okužbah, za zdaj pa so vse regije, z izjemo vzhodne, zelene.

Pri Norvežanih še vedno na rdečem, Avstrijci so jo umaknili

Hrvaška še vedno ostaja na rdečem seznamu Norveške, ki je posodobila seznam. Naši južni sosedi so na norveškem rdečem seznamu pristali 15. julija. Norveška je ob tem uvedla tudi 10-dnevno karanteno za potnike, ki se vračajo iz Španije.

Boljše novice za Hrvaško so prišle iz Avstrije, kjer je Hrvaška ostala na varnem seznamu držav.

V Istri deset na novo okuženih, večina v samoizolaciji

Foto: Getty Images V hrvaški Istri so v zadnjih 24 urah zabeležili deset novih primerov koronavirusa, pri čemer je sedem oseb že bilo v samoizolaciji, dva pa sta bila bližnji stik pozitivne osebe, je danes sporočil istrski štab civilne zaščite, povzema STA.

Za eno osebo epidemiološka obdelava še poteka, je sporočil poveljnik istrske civilne zaščite Dino Kozlevac. Poudaril je, da gre v vseh primerih za znane kontakte.

Po neuradnih podatkih so štiri osebe s področja Labina, po dve pa iz Umaga, Buzeta in Pulja.

V Istri je trenutno okuženih 126 oseb, od tega jih je 25 hospitaliziranih v Pulju. 316 ljudi je v samoizolaciji.

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina iz Sremsko-vukovarske županije danes poročajo o 15 novih okužbah, prav tako iz Zagreba. V Osiješko-baranjski županiji je na novo zbolela ena oseba. Hrvaške oblasti sicer skupno število okuženih v preteklih 24 urah sporočijo ob 14. uri. V soboto so poročali o 77 primerih okužb.

V Avstriji 134 novih okužb z novim koronavirusom

V Avstriji so v zadnjem dnevu zabeležili 134 novih okužb z novim koronavirusom, je danes sporočilo notranje ministrstvo. Največ primerov okužbe, 60, je bilo na Dunaju, sledi Zgornja Avstrija s 23 in Spodnja Avstrija z 22 primeri. Zaradi naraščanja okužb v Evropi in svetu od ponedeljka stopajo v veljavo nekatere omejitve pri vstopu v državo, poroča STA.