Hrvaški predsednik zasebno dopustoval na Titovi jahti

Hrvaški predsednik Zoran Milanović se je zaradi uporabe nekdanje Titove ladje znašel pod drobnogledom javnosti. Po poročanju časnika Jutarnji list je na osebni obisk albanskega premierja Edija Rame odšel z 39-metrsko ladjo hrvaške vojne mornarice z imenom Učka, koristil pa naj bi tudi vojaški helikopter.

Njegovo pot v Albanijo po poročanju časnika na podlagi anonimne prijave že preiskuje državna Komisija za odkrivanje navzkrižja interesov.

Z vojaškim helikopterjem v Dubrovnik, nato z ladjo do Albanije

Po podatkih Jutarnjega lista je predsednikov urad obrambno ministrstvo zaprosil za odobritev ladje Učka v terminu od 11. do 14. avgusta letos. Namena uporabe niso navedli. Milanović je s helikopterjem 11. avgusta poletel s Hvara, kjer je dopustoval v državni rezidenci Vili Kovač, v Dubrovnik. Ta ga je 14. avgusta znova vrnil iz Dubrovnika na Hvar.

Jutarnji list na podlagi omenjenih podatkov predvideva, da je predsednik s helikopterjem odletel v Dubrovnik, kjer se je vkrcal na ladjo Učka in odplul do Albanije. Tri dni kasneje se je ladja vrnila v Dubrovnik, predsednika pa so z vojaškim helikopterjem odpeljali nazaj na Hvar.

Motorna jahta Učka, ki se je v nekdanjem sistemu imenovala Podgorka, ima bogato zgodovino. Bila je ekskluzivno plovilo jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita. Izdelana je bila leta 1963 na Korčuli, gostila je številne svetovne osebnosti. Na njej so pluli nekdanji egiptovski predsednik Gamal Abdel Naser, nekdanji libijski voditelj Moamer Gadafi, holywoodski zvezdnici Elizabeth Taylor in Sophia Loren ter drugi. Po razpadu Jugoslavije je prišla v last Hrvaške vojne mornarice. Od takrat so jo uporabljali nekdanji hrvaški predsedniki Franjo Tuđman, Ivo Josipović in zdaj Zoran Milanović. Na krovu je gostila tudi člane hrvaške nogometne reprezentance, potem ko je na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojila drugo mesto. Ladja lahko sprejme 40 potnikov, od katerih je 15 članov posadke. Poganjata jo dva motorja s 1800 kW, s katerima lahko ladja doseže hitrost 18 vozlov.

Da je Milanović v Albanijo prispel z Učko, je poročal tudi albanski portal Lajme Durres. Pisal je, da je bila ladja dva dni zasidrana na južni obali Albanije, na njej pa je bila tudi Milanovićeva družina. 13. avgusta je na ladji gostil albanskega kolega z družino.

Novinarji Jutarnjega lista kot najbolj sporni del zgodbe ocenjujejo ravnanje predsednikovega urada, ki je medije 12. avgusta obvestil, da je Milanović na zasebnem obisku pri albanskem premierju. To se je zgodilo dan kasneje, ko je omenjena komisija predsedniku očitala navzkrižje interesov. Navedli so, da je bilo potovanje "del opravljanja predsedniških dolžnosti."

Predsednikov urad je na vprašanje komisije, kdo je poravnal stroške, odgovoril, da stroške predsednikovih potovanj – kot običajno – krije državni proračun. Milanović je po zatrjevanju njegovega urada v Albaniji bival v državni rezidenci na stroške gostitelja, albanskega premierja.

Jutarnji list še spomni, da helikopter v eni uri porabi 800 litrov kerozina, kar znese štiri tisoč kun. Učka je porabila 12 tisoč litrov goriva, kar znese 46 tisoč kun.

Madžarski zunanji minister na jahti madžarskega tajkuna

Z očitki o korupciji se spopada tudi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je včeraj zavrnil pozive k odstopu, s katerimi se je soočil po objavi fotografij njegovega dopustovanja na jahti madžarskega tajkuna Lazsla Szijja. Ta je v zadnjem desetletju z madžarsko vlado sklenil za več milijard evrov poslov, s čimer je postal eden najbogatejših Madžarov.

Szijjarto je namreč po navedbah madžarskega portala Atlatszo.hu dopustoval na 21 milijonov evrov vredni tajkunovi jahti ob hrvaški obali. Portal je zunanjega ministra na jahti Lady MRD fotografiral 16. avgusta, objavil pa jo je dva dni kasneje, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

Gulyás Gergely azt nyilatkozta, hogy magánügy, ki és hol nyaral a jogszabályok betartása mellett. A helyzet azonban az, hogy egy miniszter és egyben országgyűlési képviselő vagyonára, illetve a neki adott ajándékokra szigorú szabályok vonatkoznak. #nerhttps://t.co/07Zv39j9eT — Atlatszo.hu (@Atlatszo) August 22, 2020

Madžarske opozicijske stranke so ministra pozvale k odstopu, češ da za najem plovila glede na prijavljene dohodke ni mogel plačati. Če bi mu dopustovanje na jahti nekdo podaril oziroma bi bil tja povabljen, pa bi to po njihovem mnenju pomenilo konflikt interesov.

Szijjarto ni zanikal, da bi bil na plovilu. Vendar pa je dejal, da je bilo to del njegovega zasebnega življenja in da tega ne namerava pojasnjevati novinarjem. "To je moje zasebno življenje, družinske počitnice so del zasebnega življenja," je poudaril. "Tisto malo zasebnega življenja, kar ga imam, nima nič z mojimi uradnimi odločitvami," je dodal.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je zavrnil očitke o korupciji in pozive k odstopu. Foto: Reuters

Zatrdil je, da spoštuje vse zakone, ki veljajo zanj kot uradnika in za njegovo zasebno življenje. Ni želel pojasniti, ali je potovanje prejel kot darilo od poslovneža oziroma kako ga je plačal.

Po navedbah spletne strani G7.hu najem plovil, podobnih 41-metrski Lady MRD, običajno stane okoli 180 tisoč evrov na teden. Zunanji minister, ki prihaja iz bogate družine, ima mesečno plačo 5.650 evrov bruto.