Hrvaška policija je v četrtek v Trogirju izvedla racijo na megajahti Royal Romance, ki so jo na Hrvaškem zasegli leta 2022, ker da pripada zavezniku ruskega predsednika Vladimirja Putina Viktorju Medvedčuku. Zunanji minister Gordan Grlić Radman je danes sporočil, da bodo tuje državljane, ki so bili na njej, deportirali.

Hrvaški mediji so v četrtek poročali, da je policija izvedla racijo na 92-metrski jahti, ki je zasidrana v Trogirju.

Jahta naj bi bila vredna več kot 200 milijonov evrov, domnevno pa pripada ukrajinskemu poslovnežu Viktorju Medvedčuku, ki je zaradi zavezništva z ruskimi oblastmi pod sankcijami EU.

Grlić Radman je danes potrdil, da je policija prijela več tujcev, domnevno sedem. Pojasnil je, da so na Hrvaškem bivali nezakonito in da jih bodo vrnili v države, iz katerih so prišli.

Jahto so zasegli na zahtevo Ukrajine, ki jo namerava prodati. Lani so jo preiskali tudi ameriški agenti zaradi preiskave pranja denarja.

Vmes se je po pisanju lokalnega spletnega medija Dalmatinski portal oglasila odvetniška pisarna, ki trdi, da je jahta že pred rusko agresijo na Ukrajino zamenjala lastnika in je v lasti ruskega poslovneža Alekseja Inkina, ki pa ni pod sankcijami.