HDZ izključila svojega vplivnega člana

Darko Milinović je prejšnji teden iz Like na sedež HDZ v Zagrebu pripeljal približno 200 članov HDZ, ki so v prostorih stranke več ur zahtevali, naj vrh največje hrvaške politične stranke končno potrdi datum strankarskih volitev v liško-senjski županiji, potem ko so januarja razpustili vodstvo stranke v tej županiji.

Za hrvaškega premierja in predsednika HDZ Andreja Plenkovića je bilo takšno obnašanje Milinovića nesprejemljivo, današnja odločitev častnega razsodišča stranke pa je samo potrdila prejšnjo politično odločitev.

Člani častnega razsodišča so danes novinarjem predstavili svojo odločitev, a niso odgovorili na vprašanje, kaj je Milinović zagrešil, da so ga izbrisali iz članstva. Ponovili so, da je "vztrajal pri hudih kršitvah članskih obveznosti" ter da prihod več sto članov stranke na sedež HDZ prejšnji teden "ni bila demokratična" poteza.

Milinović trdi, da je odločitev "neupravičena in nedemokratična"

Milinović je danes hrvaškim medijem poslal sporočilo, v katerem je zatrdil, da je odločitev strankarskega razsodišča "neupravičena in nedemokratična" ter da bo v naslednjih nekaj dneh pripravil novinarsko konferenco, na kateri bo povedal svoje videnje "novonastalega stanja".

Neuradno naj bi do spopada med Milinovićem in vrhom HDZ prišlo konec lanskega leta, predvsem zaradi kadrovskih rešitev v liško-senjski županiji, ki so jih predlagali iz Zagreba. Na sedežu HDZ niso bili zadovoljni z izkupičkom na lokalnih volitvah maja lani v liško-senjski županiji, ker so izgubili oblast v Gospiću, Otočcu in še nekaterih mestih.

Milinović je prejšnji teden napovedal, da bo v primeru izključitve iz stranke aktiviral svoj poslanski mandat in se vrnil v sabor kot neodvisni poslanec. V tem primeru bo vladno večino podpiralo 76 saborskih poslancev, s čimer bo imela samo en glas večine.

HDZ je po več preložitvah potrdila, da bodo strankarske volitve šefa liško-senjske HDZ v nedeljo, 9. septembra, na katerih Milinović računa na zmago. Vrh HDZ ima svojega kandidata, saborskega poslanca Marijana Kustića, ki je širši javnosti bolj znan po svoji vlogi v hrvaški nogometni zvezi (HNS). Zmagovalec bo tudi merilo moči Plenkovića v Liki, ki je ena trdnjav HDZ.