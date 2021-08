Haiti stresel močan potres, državi grozi še cunami #foto #video

Tla so se zatresla v zgodnjih jutranjih urah. Žarišče potresa je bilo po navedbah USGS na globini 10 kilometrov v okolici mesta Petit Trou de Nippes, okoli 125 kilometrov zahodno od prestolnice Port-au-Prince.

Nastala je velika materialna škoda, stavbe so delno ali povsem porušene. Obseg škode zaenkrat še ni znan. Prav tako še ni poročil o morebitnih ranjenih.

Haiti, najrevnejšo državo na zahodni hemisferi, pogosto stresejo močni potresni sunki. Tokratni potres je bil močnejši od uničujočega potresa leta 2010, v katerem je umrlo okoli 200.000 ljudi.

First images out of #Haiti after a devastating magnitude 7.2 earthquake struck the region this morning.

No tsunami threat for the United States East Coast, Gulf Coast or Caribbean Sea at this time. #earthquake @CBS12 https://t.co/CG1eYSbSrx