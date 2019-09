Guterres svetovne voditelje posvaril pred razkolom v svetu

"Strah me je možnosti velikega razkola. Da bi svet razpadel na dva dela, da bi dve največji gospodarski velesili na svetu ustvarili dva ločena in med seboj konkurirajoča se svetova," je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Ob tem je namignil, da bi razkol v svetovnem gospodarstvu lahko ustvarila trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko. "Vse moramo storiti za to, da preprečimo velik razkol in ohranimo za vse veljaven sistem," je dodal Guterres. Ob tem je spomnil na skupno gospodarstvo, spoštovanje mednarodnega prava in multilateralne institucije.

Guterres: Treba je spoštovati pravice vseh migrantov

Guterres je opozoril tudi na migrantsko krizo in poudaril, da je treba spoštovati človekove pravice vseh migrantov: "Ne zapirajo se le meje, ampak tudi srca, ko se ločuje begunske družine in tepta pravico do iskanja azila." Zbrane svetovne voditelje je že nagovoril tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro, v nadaljevanju pa bo ospredju predvsem nagovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Zbrane svetovne voditelje je že nagovoril tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro. Foto: Reuters

Bolsonaro, ki je bil v zadnjem času predvsem tarča kritik zaradi gozdnih požarov v amazonskem pragozdu, je danes zatrdil, da je pragozd suvereno ozemlje Brazilije. "Zmotno je reči, da je amazonski pragozd dediščina človeštva, in nesporazum, ki ga potrjujejo znanstveniki, ko rečejo, da so amazonski pragozd pljuča sveta," je dejal brazilski predsednik. Kot je zatrdil, požari niso požrli gozda, kot zatrjujejo nekateri mediji.

Na splošni razpravi tudi premier Marjan Šarec

Voditelji držav so danes v New Yorku začeli splošno razpravo v okviru 74. zasedanja 193-članske Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je udeležuje tudi slovenski premier Marjan Šarec. Na programu tokratne splošne razprave, ki poteka do ponedeljka, bodo številne teme, v ospredju pozornosti pa so predvsem podnebne spremembe in razvojna vprašanja, od izkoreninjenja revščine do kakovostnega izobraževanja.

Podnebne spremembe so v ospredju že od petka, ko so tudi v mestu New York potekali protesti. Generalni sekretar ZN Guterres je v soboto pripravil mladinski podnebni vrh, v ponedeljek pa je potekal podnebni vrh svetovnih voditeljev.