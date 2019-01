Agenti FBI preiskovali, ali je Trump delal za Rusijo

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je po poročanju New York Timesa leta 2017 sprožil preiskavo o tem, ali je ameriški predsednik Donald Trump delal za Rusijo. Kot so za petkovo izdajo časnika povedali neimenovani viri, je bila preiskava sprožena potem, ko je Trump maja 2017 odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja.

Preiskava naj bi pokazala, ali je ameriški predsednik Donald Trump zavestno ali nezavedno delal za Moskvo in ali je s tem ogrožal nacionalno varnost. Kasneje naj bi dobila nadaljevanje v preiskavi posebnega tožilca Roberta Muellerja o sumu vpletanja Rusije v predsedniške volitve v ZDA leta 2016.

FBI okleval s sprožitvijo preiskave proti Trumpu

Agenti in visoki uslužbenci FBI so po pisanju New York Timesa imeli pomisleke glede Trumpovih povezav z Rusijo med predsedniško kampanjo, a so oklevali s sprožitvijo te izredno občutljive preiskave.

Po predsednikovih dejanjih, ki so se zgodila pred in po odpustitvi Jamesa Comeyja, pa so se odločili za sprožitev preiskave, navaja ameriški časnik. V središču preiskave je bilo vprašanje, ali je odstavitev Comeya v nasprotju z zakoni in ali so predsednikova dejanja pomenila grožnjo nacionalni varnosti.

Trump zatrdil, da je do Rusije veliko bolj nepopustljiv kot njegovi predhodniki

Trump se je na navedbe časnika o preiskavi FBI danes odzval na Twitterju. Tarča njegovih napadov je bil predvsem Comey, ki ga je označil za pokvarjenega policaja, za katerega so vsi hoteli, da bi ga odpustili.

Zatrdil je, da je do Rusije veliko bolj nepopustljiv, kot so bili njegovi predhodniki. Ob tem je dobre odnose z Moskvo označil kot dobro in ne slabo zadevo.