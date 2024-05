Fajonova: Slovenija ostro obsoja izraelski napad na Rafo

Slovenija ostro obsoja izraelski napad na Rafo in Izrael poziva, naj ustavi vojaško operacijo v mestu na skrajnem jugu Gaze, je danes sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da morajo mejni prehodi v Gazi, vključno s prehodom Rafa, ki so ga danes zavzele izraelske sile, ostati odprti, da bi humanitarna pomoč lahko prišla v enklavo.

"Slovenija vztrajno poziva k takojšnjemu premirju v Gazi in takojšnjemu začetku mirovnih pogajanj," so na omrežju X zapisali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) ter poudarili pomen preprečitve širitve konflikta v regiji.

Fajonova je v izjavi poudarila, da Slovenija ostro obsoja izraelski napad na Rafo, pa tudi nedavni raketni napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Kerem Šalom, kjer je prav tako pomemben mejni prehod za dobavo humanitarne pomoči v enklavo.

"Mejni prehodi za dobavo humanitarne pomoči morajo ostati odprti in zavarovani," je poudarila ministrica. Izrael je vnovič pozvala, naj operacije v Rafi ne izvede, saj da bi ta le še poslabšala katastrofalne humanitarne razmere v mestu in trpljenje ljudi, ki so se tja zatekli.

Mnogi Palestinci so že začeli bežati iz mesta Rafa

Izraelska vojska je danes sporočila, da je prevzela nadzor nad palestinsko stranjo mejnega prehoda Rafa. S tem so izraelske sile prevzele nadzor nad vsemi izhodnimi točkami iz Gaze, dostop do mejnega prehoda pa so zavrnile tudi Združenim narodom.

Pred tem je izraelska vojska v ponedeljek okoli sto tisoč civilistov pozvala, naj se umaknejo iz vzhodnega dela Rafe. Mnogi Palestinci so kmalu za tem že začeli bežati iz mesta.

Velika večina okoli 1,5 milijona Palestincev, ki so trenutno v mestu, je notranje razseljenih iz preostalih delov enklave. Izraelske sile so namreč v več fazah sedemmesečne ofenzive razna območja na jugu Gaze razglasile kot varna za civiliste, a so jih kasneje vseeno napadle.

Zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi so številne države, vključno s Slovenijo, Izrael pozivale, naj opustijo idejo napada na Rafo. K temu je izraelski državni vrh v nedeljo med obiskom v Jeruzalemu pozvala tudi Fajonova.