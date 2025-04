Letna inflacija v območju evra je bila marca tudi po drugi oceni evropskega statističnega urada Eurostat pri 2,2 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot februarja. V EU so se cene v povprečju zvišale za 2,5 odstotka, potem ko so se februarja za 2,7 odstotka. Slovenija je bila z 2,2-odstotno inflacijo v zlati sredini območja evra.

Najnižje letne stopnje inflacije so imeli marca Francija (0,9 odstotka), Danska (1,4 odstotka) in Luksemburg (1,5 odstotka). Najbolj pa so se cene življenjskih potrebščin v zadnjem letu dni zvišale v Romuniji (5,1 odstotka), na Madžarskem (4,8 odstotka) in Poljskem (4,4 odstotka).

K marčni inflaciji so v območju evra največ prispevale cene storitev, ki so bile za 3,5 odstotka višje kot pred letom dni. Hrana, alkoholne pijače in tobačni izdelki so se na letni ravni podražili za 2,9 odstotka, neenergetsko industrijsko blago pa za 0,6 odstotka. Energenti so bili za odstotek cenejši kot marca lani.

Slovenija je v tretjem letošnjem mesecu imela 2,2-odstotno inflacijo, potem ko je bila februarja pri 1,9 odstotka. Stopnja inflacije v Sloveniji je bila tako povsem primerljiva s povprečjem območja evra, podobne vrednosti pa so imeli v Španiji (2,2 odstotka), na Švedskem (2,1 odstotka) in v Nemčiji (2,3 odstotka).

Mesečna stopnja inflacije se je v območju evra marca ustavila pri 0,6 odstotka, v celotni EU pa pri 0,5 odstotka. V Sloveniji je bila 0,8-odstotna.