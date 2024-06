Evropska unija podpira celovit načrt v treh fazah, ki ga je predstavil predsednik ZDA Joe Biden in ki bi omogočil trajno prekinitev ognja v Gazi, izpustitev vseh talcev in povečanje humanitarne pomoči za prebivalce Gaze, je danes sporočil tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano.

"EU ceni odločna prizadevanja ZDA, Egipta in Katarja pri spodbujanju pogajanj za končanje vojne med Izraelom in Hamasom ter pri zagotavljanju varnosti Izraela, ki ji je EU še naprej v celoti zavezana," so še sporočili v uradu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella.

Ob tem so zapisali, da je nujno potrebno doseči trajno prekinitev ognja, zaščito civilistov, brezpogojno in takojšnjo osvoboditev vseh talcev in povečati humanitarno pomoč za prebivalce Gaze v luči vse hujše humanitarne krize v palestinski enklavi.

"Mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu sta v interesu obeh narodov, celotne regije in sveta. EU poziva obe strani, naj sprejmeta in uresničita trifazni predlog, ter je pripravljena prispevati k oživitvi političnega procesa za trajni in trajnostni mir, ki bo temeljil na rešitvi dveh držav," so še sporočili.

Za Netanjahuja načrt nepopoln, Katar od Izraela želi jasnejša stališča

Biden je v petek predstavil načrt za prekinitev ognja v Gazi, ki bi v treh fazah vodil do trajnega premirja. Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz naseljenih predelov Gaze ter delno izmenjavo ujetnikov. Naslednji dve fazi predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

Hamas je že sporočil, da na Bidnov predlog gleda pozitivno. Za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je načrt nepopoln. Kot je Netanjahu pojasnil v ponedeljek, bi Izrael vojno ustavil s ciljem vrnitve talcev, nato pa bi potekali novi pogovori o načinih za dosego izraelskega cilja vojne, to je uničenje Hamasa. Foto: Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Bidnov načrt označil za nepopolnega, palestinsko islamistično gibanje Hamas pa je danes sporočilo, da "ne more pristati na dogovor, ki ne zagotavlja trajnega premirja, popolnega umika izraelske vojske iz Gaze in resne izmenjave zapornikov in ujetnikov".

Po oceni katarskih posrednikov v pogajanjih so sicer bližje dogovoru, vendar Katar pričakuje "jasnejše stališče" Izraela in "konkretno odobritev" z obeh strani.

Slovenija podpira Bidnov načrt za prekinitev ognja v Gazi

Slovenija podpira predlog predsednika ZDA Joeja Bidna za prekinitev ognja na območju Gaze in izpustitev zajetih talcev, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Predlog je opisala kot napor, ki gre v smer dogovora za premirje in okrepitve dobave humanitarne pomoči civilistom v Gazi.

Fajonova je ocenila, da trenutno tako s strani Izraela kot palestinskega gibanja Hamas ni prave pripravljenosti za pogajanja. Ponovno je tudi izpostavila potrebo po slovenskem priznanju Palestine, s katerim bi Slovenija med drugim tudi pritisnila na izraelsko vlado, da ustavi vojaško operacijo v mestu Rafa na jugu Gaze. Foto: STA

"Zagotovo podpiramo predlog Joeja Bidna, ki je bil predstavljen v petek in poziva obe strani, izraelsko vlado in Hamas, da se vrneta k pogajanjem, vključuje prizadevanja za dosego trajnega miru in izpustitev talcev," je dejala Fajon.

Predlog je opisala kot napor, ki gre v smer dogovora za premirje in okrepitve dobave humanitarne pomoči civilistom v Gazi. Hkrati pa je dodala, da je za zdaj še preuranjeno govoriti o predlogu ZDA in da je na mizi v Varnostnem svetu ZN več predlogov resoluciji o Gazi.